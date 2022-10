Pioli alza l'asticella: "Contro il Chelsea dobbiamo dimostrare il nostro livello"

Vigilia di Champions per il Milan. Il tecnico del 'Diavolo' Pioli parla in conferenza stampa: "Dobbiamo dimostrare che l'andata è stato un caso".

Dopo il 3-0 di cinque giorni fa a Stamford Bridge, Milan e Chelsea si affrontano per la seconda volta in stagione nel quarto turno del Gruppo E di Champions League.

Rossoneri e 'Blues' sono appaiati a quota 4 punti, uno in meno della capolista RB Salisburgo e una lunghezza in più della Dinamo Zagabria, impegnata in casa contro gli austriaci.

Alla vigilia del match, l'allenatore del Milan Stefano Pioli presenta la gara nella consueta conferenza stampa:

"Per la Champions la gara di domani vale tanto, al di là dei punti, soprattutto per il valore degli avversari e per la nostra crescita".

Un incontro delicato anche per la situazione classifica, che non sembra però dare particolari pensieri al tecnico rossonero.

"Classifica equilibrata, ma non mi inquieta niente. Sono concentrato su domani. Non possiamo fare pensieri se non quello di fare risultato positivo domani. Non pensiamo alle ultime due o all'altro scontro. Non dobbiamo vivere nei dubbi e nelle preoccupazioni. Dobbiamo giocare la partita al nostro livello. Quando si parla di livello così alto bisogna essere di alto livello sotto ogni aspetto. L'avversario è forte, ma non dobbiamo essere preoccupati. Delusi, ma domani è un'altra partita. Noi dobbiamo giocare al nostro livello".

Da cancellare dalla mente, per Pioli, è l'incontro di meno di una settimana fa a Stamford Bridge.

"Dobbiamo dimostrare che è stato un singolo episodio e non può essere la nostra normalità. Siamo usciti delusi, possiamo fare cose migliori. Domani sarà un'altra partita, ma dobbiamo imparare dalla scorsa settimana. Dobbiamo fare meno errori perché hanno qualità, ma hanno approfittato dei nostri errori".