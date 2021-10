Pioli a DAZN: "Da quando c'è Ibrahimovic entro meno in spogliatoio"

Il suo Milan è al primo posto in classifica ed è arrivato a sognare anche lo Scudetto, avendone ben donde, al termine di un percorso iniziato ormai due anni fa. Stefano Pioli, dopo tanti anni a metà classifica, si è affermato anche ad alto livello.

Con i rossoneri ha costruito la sua strada, modellando la squadra sulle sue idee. E ora si gode il momento, ricordando anche dove tutto è iniziato. Lo ha fatto ai microfoni di 'DAZN', intervistato da Federico Balzaretti.

Quando ero a Salerno al primo anno, prima del derby con il Napoli, andai da un giocatore che era sempre titolare e in quella partita non avevo schierato, proprio prima della partita, a dargli una pacca sulla spalla e dirgli due cose, che era comunque importante per me, lui mi rispose “mister, fai giustamente le tue scelte, ma non venire a coccolarmi”. Quello è stato un insegnamento.

Il percorso di Pioli è iniziato nelle giovanili del Bologna e poi a Salerno, ormai vent'anni fa. Esperienze che l'hanno segnato.

Pioli parla anche delle sue abitudini pre e post partita, ad esempio il non parlare mai alla squadra, anche perché negli spogliatoi dopo le gare ci sono già i giocatori a farsi sentire. Uno su tutti, ovviamente: Zlatan Ibrahimovic.

"Nel post partita non parlo mai, ho preso questa abitudine, da quando c’è Zlatan entro anche meno in spogliatoio… Non siamo lucidi, né io né i giocatori, almeno loro hanno avuto modo di sfogarsi. Quindi nel post non intervengo mai.

Noi abbiamo più giocatori che parlano prima della partita e sono molto attento a quello che dicono. Mi ricordo le discussioni del Trap con Platini quando avevo 18 anni ed ero alla Juve. Il Trap lasciava spazio a tutti. E anche nelle discussioni i più importanti sono i giocatori.

Anche con tutto quello che ha dimostrato, Zlatan vuole ancora far vedere di essere un campione e un professionista. Sta stringendo i denti per superare difficoltà oggettive e dolori, sta qua tutto il giorno, ha una motivazione incredibile. Il suo arrivo ha alzato il livello. La cosa che mi ha sorpreso è stata l’intelligenza nell’entrare con calma in un gruppo non ancora formato. Poi dopo ha iniziato a farsi sentire. Pretende tantissimo da sé stesso e dagli altri. Alza il livello e gli altri lo riconoscono come uno che li può far crescere. Ma se ti salta addosso, ti salta addosso…"