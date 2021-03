Pinsoglio non se lo spiega: "Le punizioni di Ronaldo in allenamento vanno tutte dentro"

La loro è una delle amicizie più 'strane' del mondo del calcio, quella tra un terzo portiere e una stella assoluta a livello mondiale: Carlo Pinsoglio e Cristiano Ronaldo, la coppia che non ti aspetti e che fa divertire i tifosi della Juventus.

Un feeling nato quasi per caso, grazie alla vena ironica dell'estremo difensore che ha fatto subito breccia nell'umore del portoghese, un vincente per natura che ama anche divertirsi al momento giusto.

Pinsoglio ha concesso un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport', rivelando alcuni aneddoti relativi al rapporto con CR7.

Pinsoglio ha fatto ricorso ad un'azienda di proprietà di Ronaldo per rimediare alla calvizie.

Solo una punizione vincente su 72 per Ronaldo con la Juventus: eppure il suo score in allenamento è completamente opposto.

"In allenamento vanno tutte dentro. E' sempre sfida anche lì, a volte fanno due contro due. E quando sono in porta io me le mette sempre nel sette. Perché in partita non le segna? Non saprei, ovviamente in partita è diverso che in allenamento, ma non saprei. Sfortuna forse".