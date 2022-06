Pilastro del Lille campione di Francia, inesauribile sulla fascia: Zeki Celik

Il terzino destro turco è finito nel mirino di diversi club in ottica mercato, tra cui la Roma di José Mourinho, che cerca un profilo come il suo.

Difensore, sì, ma più in ottica propositiva che altro: se c'è un modo preciso, o quasi, per definire Zeki Celik è questo. Poi ci sono le ragioni d'opportunità e di necessità.

Sono diversi i club che hanno messo gli occhi sul giocatore turco, tra cui la Roma di José Mourinho, che sembra in vantaggio per chiudere per il suo arrivo in giallorosso.

Profilo con un palmarès importante, caratterizzato soprattutto dalla Ligue 1 vinta con il Lille nella stagione 2020/21 a difesa della porta di Mike Maignan, che potrebbe ritrovare in Serie A.

Dal punto di vista tattico è una scelta orientata a consegnare un vice Rick Karsdorp a Mourinho: non è un centrale e non viene preso per la difesa a tre, anche se si può adattare al ruolo.

Giovanili Bursarspor, ha vissuto un'esperienza in prestito al Bursa Nilufer, prima di trasferirsi a titolo definitivo all'Istanbulspor, club con cui ha giocato in Serie C e B turca, conquistando anche un posto in Nazionale, chiamato da Lucescu.

E' l'estate del 2018 quando dalla Turchia si trasferisce in Francia, al Lille, diventando un giocatore importante della formazione di Christophe Galtier.

Con la squadra francese 143 presenze, 8 goal, ma soprattutto 14 assist: pesanti, perché è quel che serve alla Roma.

Un giocatore che può adattarsi anche a sinistra, all'occorrenza, il che lo rende un elemento appetibile e duttile: tutta corsa e tecnica nel cross. Per un classe 1997, la parola d'ordine è: "funzionale". in tutti i sensi.