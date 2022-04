Piccini a GOAL: "La finale tra Betis e Valencia sarà speciale, nel cuore ho entrambe le squadre"

Cristiano Piccini, difensore italiano oggi in forza alla Stella Rossa, ha rilasciato un'intervista esclusiva a GOAL, nella quale ha parlato della prossima finale di Coppa del Re tra Betis Siviglia e Valencia.

Piccini, che ha giocato con entrambe le maglie in carriera e ha vinto la coppa nel 2019 proprio con il Valencia, non si espone in alcun pronostico, memore proprio del suo passato.

"Sarà una finale incredibile. Per fortuna posso vantarmi di aver giocato per entrambe le squadre e sarà una partita molto speciale per me e non vedo l'ora. È difficile scegliere una squadra, entrambi sono stati club molto speciali nella mia carriera. Vincerei in entrambi i casi. So solo che mi divertirò molto e sono felice di vedere i miei ex compagni di squadra su un palco come questo. Se lo meritano entrambi"

Il difensore non ha però dubbi sul fatto che sarà una finale combattuta, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo con grande voglia di vincere il trofeo.

"Entrambe vogliono vincere, hanno giocato una grande Coppa e meritano di essere in finale. Sono squadre con stili molto distinti. In una partita come questa non importa tanto quali sono i tuoi risultati precedenti, tutto può succedere, la chiave è come ti prepari alla partita a livello tecnico e mentale. Sarà una finale molto emozionante".

Come detto, Piccini ha già vinto una Coppa del Re nel 2019 con il Valencia ed essendo ancora di proprietà del club spagnolo, in caso di vittoria potrebbe annoverare un altro trofeo nel palmares. Ma non lo sentirebbe suo, dice.

"Sarei campione ma non sarebbe la stessa sensazione di quando l'ho vinto nel 2019, anche se non sono più in squadra, la mia gioia sarebbe immensa nel vedere i miei ex compagni di squadra riportare la Coppa a Valencia. Non voglio essere il protagonista, tutto il merito andrebbe a loro".

La vittoria della Coppa viene poi definita da Piccini come uno dei traguardi più importanti.

"Uno dei migliori momenti della mia carriera. Indimenticabile. Ha coinciso con il centenario di Valencia, era il modo migliore per celebrarlo. E con il vantaggio di giocare contro il Barça, che avrebbe potuto essere favorito, ma abbiamo preparato molto bene la partita e avevamo molta fiducia in noi stessi. È stato un momento irripetibile. Quello che ricordo di più è stata la festa con i tifosi nello stadio e a Valencia."