Piatek all'Hertha Berlino, è fatta: affare da 27 milioni più bonus

Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore dell'Hertha, che acquisisce il centravanti del Milan a titolo definitivo. Definitivamente superato il Tottenham.

L' chiama, il risponde. E questa volta è una risposta positiva, un sì pieno, convinto. Krzysztof Piatek lascia i rossoneri e si prepara a diventare ufficialmente un nuovo calciatore dei tedeschi.

Le discussioni delle scorse ore sono sfociate nella chiusura: secondo 'Sky Sport', l'Hertha ha offerto al Milan 27 milioni di euro più bonus al Milan per avere Piatek a titolo definitivo e i rossoneri hanno dato il proprio ok. Nelle prossime ore l'ex genoano è atteso a Berlino.

Definitivamente superato così il , fino a ieri la formazione in pole per assicurarsi le prestazioni di Piatek. Anche e soprattutto per la necessità degli Spurs di trovare un sostituto di Harry Kane, infortunatosi nelle scorse settimane e costretto ai box fino ad aprile.

Il problema è che il Tottenham non si è mai smosso dalle proprie intenzioni iniziali: quelle di avere PIatek solo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che non è mai piaciuta al Milan, che ora vede nell'Hertha la possibilità di rientrare dall'investimento effettuato un anno fa con l'acquisto del polacco dal .

Per quanto riguarda l'Hertha, si tratta di un acquisto che non fa altro che certificare le rinnovate ambizioni del club della Capitale, già capace nei giorni scorsi di chiudere per il francese Tousart ( ), anche se per luglio. Piatek, invece, si appresta a dire addio al Milan nel peggiore dei modi: con i fischi impietosi rimediati durante la gara col .