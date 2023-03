Piacenza-Lecco, Bunino fa pipì a bordocampo: espulso

Bunino del Lecco, prima di entrare nel match col Piacenza, urina ai limiti del campo e si becca il rosso. Il tecnico Foschi: "Speravo nel buon senso".

Un'espulsione decisamente originale. E' quella comminata a Cristian Bunino, attaccante del Lecco, durante il match di campionato in casa del Piacenza.

Nella sfida valida per la 33ª giornata del Girone A di Serie C, al minuto 76 il calciatore ospite viene chiamato dall'allenatore Foschi per fare il proprio ingresso in campo. Prima, però, Bunino deve fare i conti con un bisogno fisiologico e così si allontana verso una recinzione posta ai bordi del prato verde del 'Garilli' per urinare.

Nonostante si provi a 'nascondere', il guardalinee nota l'inusuale episodio e lo segnala all'arbitro Gallipò, che sventola alla punta del Lecco il cartellino rosso. Tra lo stupore generale, poichè in molti non intuiscono subito il motivo del provvedimento disciplinare, Bunino abbandona il terreno di gioco e non prenderà mai parte al match.

"È il regolamento e va applicato. Ma speravo che la terna usasse il buon senso perché non ha offeso nessuno, nessuno l'ha visto - ha commentato, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', Foschi dopo la gara - Speravo in un'ammonizione, ma l’arbitro non ha sbagliato. E Bunino? Neanche. Secondo me non lo sapeva neanche".

Per la cronaca Piacenza-Lecco si è conclusa 0-0, lasciando gli emiliani sul fondo della classifica ed i lombardi al quarto posto.