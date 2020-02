Petrachi risponde a Sabatini: "Ibanez non ha scelto la Roma per soldi"

Roger Ibanez, a gennaio, è passato dall' alla . I giallorossi hanno battuto la concorrenza del , secondo il direttore felsineo Walter Sabatini per motivi di natura economica. Ma a ricostruire la vicenda, in conferenza stampa, ci ha pensato Gianluca Petrachi.

Il ds capitolino, durante la presentazione degli acquisti invernali Carles Perez, Villar e appunto Ibanez, ha spezzato una lancia in favore del difensore.

"Nessuno deve mettere in discussione l'aspetto morale di questo ragazzo, che ha fatto una scelta di campo. Il tempo dirà se ha fatto bene, ma non è stata una scelta economica".

Petrachi, inoltre, ha voluto fare chiarezza sul caos nato dopo -Roma senza troppi giri di parole.

"Dopo un 3-0 dopo 45 minuti mi è sorto spontaneo entrare nello spogliatoio e far capire ai ragazzi che si stava facendo una prestazione penosa, che ci fosse da vergognarsi, che serviva tirare fuori attributi. Con molta tranquillità, poi, il mister è entrato perché doveva parlare lui di un discorso tecnico-tattico e lo ha fatto. Dopo aver detto quello che pensavo mi sono messo da parte e ho ascoltato la ramanzina del mister".

"Così sono andate le cose, gravito sempre negli spogliatoi, sono sempre a contatto con la squadra, coi ragazzi. Trovo legittimo che se c'è qualche cosa debba farmi delle domande e far sentire la voce della società che il sottoscritto rappresenta. In quel momento c'era da vergognarsi. L'allenatore parla perché lui gestisce il gruppo, ma è evidente che se qualcosa non va bene ho tutto il diritto di dire quello che penso. Lo dirò finché sarò qui a fare il mio lavoro. Può piacere o meno, l'importante è che all'interno della struttura ci sia coesione".