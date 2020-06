Petagna, che sorpresa: videomessaggio da Dennis Rodman

Nei pensieri di Andrea Petagna c'è la voglia di contribuire al raggiungimento della salvezza con la nelle ultime dodici gare rimanenti, mentre per pensare al - che a gennaio lo ha acquistato e lasciato in prestito a Ferrara - ci sarà tutto il tempo possibile. Intanto, però, può essere fiero di aver ricevuto un attestato di stima da uno dei suoi più grandi idoli.

L'attaccante di scuola ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, il videomessaggio di Dennis Rodman, ex campione NBA con i Chicago Bulls della leggenda Michael Jordan.

"Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea, il 'Bulldozer': ma cosa significa questo soprannome? Che fai tanti goal! Ho una cosa da dirti: ho una figlia che si chiama Trinity ed è la calciatrice numero uno al mondo in questo momento. Cercala! Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: 'Dennis, sai cosa? Avevi ragione, è brava come me! Anche lei è un bulldozer, è una Rodman!'. Tutti ti vogliono bene Andrea! Rispetto! Rispetto! Rispetto! Continua così!".