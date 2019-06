PES 2020: uscita, trailer, copertina, novità e licenze

Tutte le notizie e le novità di PES 2020, il nuovo capito in uscita della Konami: dalla copertina al trailer, passando per gli stadi e le licenze.

Dopo la Ea Sports con FIFA 20, anche la Konami si prepara a lanciare il nuovo capitolo della saga PES con le prime anticipazioni ufficiali.

Quando uscirà? Che novità ci saranno? Cosà cambierà in PES 2020? In questa pagina troverete tutte le informazioni che vi servono.

PES 2020 DATA USCITA

La data d'uscita di PES 2020 è stata fissata per il prossimo 10 settembre . Da quest'anno il nome completo del gioco - che uscirà per PS4, Xbox One e Pc - è eFootball PES 2020 per sottolineare l'occhio di riguardo della Konami per le competizioni online.

PES 2020 COPERTINA

Pes PES 2020 ci saranno due copertine : quella classica dove troveremo Messi come uomo immagine e la Legend Edition con Ronaldinho in primo piano. Anche per quest'anno la Konami ha infatti rinnovato la partnership con il .

PES 2020 TRAILER

PES 2020 NOVITA'

MODALITA' MATCHDAY - E' la più grande novità di PES 2020 ed ovviamente è online. Consiste nel scegliere una delle due squadre disponibili all'inizio di ogni evento settimanale con l'obiettivo di portarla alla Grand Final. Si tratta in sostanza di partite giocate in gruppo, al termine delle quali verranno scelti gli utenti più performanti per giocare la Grand Final.

FINESSE DRIBBLE - Si tratta di una nuova tecnica di dribbling dinamico, concepita grazie alla consulenza di una leggenda come Andres Iniesta, con lo scopo di migliorare le tecniche 'First Touch' e la lettura del gioco.

MASTER LEAGUE - La modalità carriera di PES 2020 è stata totalmente svecchiata con l'aggiunta di nuovi dialoghi e la possibilità di personalizzare nel dettaglio la propria storia. Anche il calciomercato è stato migliorato, grazie all'ausilio di un nuovo algoritmo che gestirà tutte le variabili. Sarà inoltre possibile:

creare e personalizzare i loghi degli sponsor che saranno visibili nei cartelloni pubblicitari durante le interviste e nel menù principale

personalizzare completamente l'aspetto dell'allenatore grazie a una tecnologia avanzata di scansione 3D

utilizzare per il proprio allenatore un avatar di leggende come Maradona, Cruyff e Zico

GRAFICA - Su PES 2020 sarà presente un nuovo sistema di gestione dell'illuminazione oltre che modelli dei giocatori migliorati, filmati e replay più realistici. Inoltre ci sarà anche una nuova inquadratura preimpostata per rendere ancora più televisiva la visione della partita.

PES 2020 STADI

In attesa si scoprire la lista completa degli stadi, su PES 2020 ci sarà anche quest'anno in esclusiva il Camp Nou con dettagli ancora più realistici. Tra gli stadi ufficiali anche il Monumental e la Bombonera oltre all'Emirates.