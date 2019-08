Perisic al Bayern Monaco, Kovac lo difende: "Allontaniamoci dalla questione dell'età"

Il tecnico del Bayern ha confermato la presenza di Perisic a Monaco di Baviera e l'affare prossimo alla conclusione.

Manca solo l'ufficialità, dopo le visite mediche effettuate quest'oggi a di Baviera, per definire il traferimento di Ivan Perisic dall' al Monaco. Dopo aver fallito l'assalto a Sanè, anche a causa del grave infortunio capitato, la squadra di Kovac a virato sul croato.

Perisic lascia l'Inter in prestito, dopo essere stato più voltea ad un passo dall'addio. L'ex è stato fortemente voluto dal tecnico del Bayern, Kovac, che vede in lui un perfetto interprete per la sua squadra in vista degli incontri di e .

Kovac ha parlato di Perisic, confermando l'affare ormai vicino ad essere ufficiale:

"È vero, Perisic era a Monaco oggi. Ci sono ancora piccole questioni da chiarire, ma tutto si dovrebbe risolvere rapidamente. Penso che andrà tutto bene".

A margine della gara di Coppa di contro l'Energie Cottbus, Kovac ha anche difeso Peric evidenziando come non si tratti di un'alternativa a Sanè:

"Non si può parlare di una soluzione B, C o X e penso che dovremo tutti chiederci se quello che sta succedendo qui di recente sia giusto. Ogni giocatore merita il rispetto che merita".

Per molti Perisic, classe 1989, è troppo avanti con l'età. Non per Kovac, che prende ad esempio una leggenda del club:

"Effenberg arrivò al Bayern a 30 anni e portò la Champions. Dobbiamo allontanarci dalla questione dell'età, dobbiamo guardare cosa possono darci i giocatori in futuro".

Dopo l'ufficialità, toccherà a Perisic rispondere sul campo.