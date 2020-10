Perin si difende: "Non sono l'untore, se fossimo stati la Juve..."

E' stato il primo contagiato del , ma Mattia Perin non ci sta a passare per l'untore della squadra e di tutto il calcio italiano.

Il portiere rossoblù, intervistato da 'la Repubblica' e oggi finalmente negativo al Covid-19, racconta le ultime settimane complicate e si difende dalle accuse.

"Questa è una malattia subdola, la puoi prendere in taxi, oppure schiacciando il bottone di un ascensore. Non sono l'untore del calcio. Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto. E sia chiaro che il caos di - non è iniziato per colpa del Genoa".