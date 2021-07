Perché Toloi gioca nella Nazionale italiana?

Il difensore dell'Atalanta è nato a Glória d'Oeste in Brasile ma da marzo del 2021 veste la maglia dell'Italia.

Rafael Toloi, difensore centrale attualmente in forza all'Atalanta è nato nel 1990 a Gloria d'Oeste in Brasile ma da inizio anno è diventato ufficialmente un giocatore dell'Italia, tanto che Roberto Mancini lo ha prima fatto esordire lo scorso marzo prima di convocarlo per Euro 2020.

Tra il 2008 e il 2013, Toloi ha giocato in patria vestendo le maglie del Goiàs e del San Paolo. Nel 2014 il primo sbarco in Italia grazie all'approdo in maglia Roma prima di fare marcia indietro e tornare al San Paolo. Nell'estate del 2015 ha riabbracciato la nostra Serie A firmando con l'Atalanta, formazione nella quale è titolare indiscusso da sei stagioni.

PERCHE' TOLOI GIOCA NELLA NAZIONALE ITALIANA?

Rafael Toloi è nato a Glória d'Oeste, comune del Brasile situato nello Stato del Mato Grosso. I suoi genitori sono di nazionalità brasiliana mentre i suoi bisnonni sono italiani, più precisamente originari di Treviso, città dalla quale sono poi emigrati in direzione Sud America.

Il difensore classe 1990 ha disputato la prima parte di carriera in Brasile vestendo le maglie di Goiàs e San Paolo tra il 2009 e il 2013, debuttando anche nelle giovanili della nazionale brasiliana con cui nel 2009 ha partecipato alla Coppa del Mondo Under 20. Già nel 2011, però, aveva avviato le pratiche per ottenere il passaporto da comunitario.

Mossa che in un certo senso ha favorito il suo approdo in Italia alla corte della Roma dove vi è rimasto per soli sei mesi, da gennaio a giugno 2014, prima di fare rientro alla casa madre San Paolo.

Un altro anno a tinte verdeoro prima della sua seconda avventura in Serie A con la maglia dell'Atalanta, formazione nella quale gioca ininterrottamente dall'estate del 2015.

Giunto al suo sesto anno in Italia, il 19 marzo del 2021 ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana e - non avendo mai debuttato con la nazionale maggiore del Brasile - è diventato automaticamente selezionabile dal Ct Roberto Mancini che lo ha fatto debuttare con la maglia azzurra il 31 dello stesso mese contro la Lituania convocandolo anche in occasione di Euro 2020.