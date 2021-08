Perché il simbolo della Lazio è un'aquila?

Il presidente della società biancoceleste optò per tale animale a inizio '900: i motivi dietro la scelta.

Dietro ogni simbolo delle squadre di Serie A c'è un significato. Il Milan ha scelto il Diavolo per mettere paura agli avversari, la Juventus per i colori sociali ha optato per la zebra, mentre l'Inter è il biscione causa vecchio stema della città di Milano. Poi, la Lazio.

Segui tutte le partite di Serie A TIM dell'Inter su DAZN. Attiva ora

Noto, infatti, come la Lazio abbia come simbolo l'aquila, animale regale che viene fatta volare all'Olimpico. Ma qual è il motivo per cui la società biancoceleste agli albori, a inizio anni '10 del '900, scelse proprio l'uccello rapace insieme ai colori biancocelesti?

AQUILA-LAZIO, IL MOTIVO

Emblema di potenza, vittoria e prosperità, l'aquila fu scelta per rappresentare la società Lazio nei primi anni dello scorso secolo. Non è chiaro perchè Fortunato Ballerini, presidente del club, ma anche della sezione di escursionismo, optò per tale animale.

Si dice, proprio per gli avvestamenti delle aquile nella regione, durante le escursioni. Il primo logo della Lazio vede l'aquila reggere un nastro con il nome scelto per la società. Allora, il nome del club finalista nella Prima Categoria nazionale, era Società Podistica Lazio.

COME SI CHIAMA L'AQUILA DELLA LAZIO?

Olympia. Trattasi di un'aquila reale americana che a partire dal 2010, in occasione della gara di Serie A tra Lazio e Milan, vola nello Stadio Olimpico di Roma prima delle gare interne della squadra capitolina.