Perché si chiama Sheriff Tiraspol? Storia e motivi

La squadra moldava è sulla bocca di tutti per l'accesso alla fase a gironi di Champions League e all'inizio da urlo nella competizione.

Dopo anni di tentativi infruttuosi, lo Sheriff Tiraspol è arrivato ai gironi di Champions League. Lo ha fatto superando tutti i turni preliminari previsti, eliminando diverse squadre habituè del torneo, sorprendendo i tifosi di tutto il mondo iniziando il torneo con un successo ai danni dello Shakhtar di De Zerbi.

Matricola della Champions, lo Sheriff vuole rimanere in alto e confermarsi di anno in anno grazie ad una proprietà che nel corso delle precedenti stagioni ha scovato in giro per il globo gioiellini che fanno già gola a tutte le grandi del continente europeo.

PERCHE' SHERIFF?

La squadra di Tiraspol, Moldavia, è chiamata Sheriff in virtù della proprietà che detiene il club. Fondato da ex KGB, la holding moldava è nata nel 1993 come società straniera a responsabilità limitata. L'azienda Sheriff opera ins settori come commercio all'ingrosso e al dettaglio, petrolifero, edilizio, comunicazione e ovviamente sport.

Inoltre la Sheriff è coinvolta nel condizionamento della politica locale, soprattutto per quanto riguarda l'autodeterminazione della Transinistria, stato indipendente de facto non riconosciuto dai Paesi membri dell'ONU.

IL SIMBOLO DELLO SHERIFF

Avendo denominato la società Sheriff, Viktor Gushan e Ilya Kazmaly, fondatori del club, hanno deciso di optare per un logo da stella di sceriffo. Il club moldavo, di base a Tiraspol, è nato nel 1993 e ha dato il suo nome a stazioni di servizio petrolifere, supermercati e un canale tv.