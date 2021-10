Perchè si chiama Bodø/Glimt?

Avversaria della Roma in Conference League, il Bodø/Glimt si sta confermando in campo europeo nelle ultime stagioni.

Ci sono voluti quindici anni di attesa per rivedere qualificata ad una competizione europea il Bodø/Glimt. La compagine nordica è approdata in Europa League, sfidando il Milan nei preliminari, battuta però una squadra di classe decisamente superiore come quella rossonera.

Il Bodø/Glimt spera di diventare una mina vagante in Europa nel lungo periodo, anche grazie alla conferma di una nuova stagione fuori dai propri confini, stavolta in Conference League, la nuova competizione continentale in cui affronta tra le altre anche la Roma.

DA DOVE VIENE IL BODO/GLIMT

Squadra norvegese, il Bodo/Glimt ha vinto il campionato locale nel 2020. E dire che nel 2016 la squadra aveva subito la retrocessione nella seconda serie, per poi tornare al top immediatamente, ma senza minimamente pensare alla conquista di un torneo, avvenuta invece pochi anni dopo. Nel 1976 è stata eliminata dalla Coppa delle Coppe per mano del Napoli, mentre nel 1995 è stata la Sampdoria ad avere la meglio nella medesima competizione.

I MOTIVI DIETRO IL NOME

Semplicemente, il Bodø/Glimt viene dalla città norvegese di 50.000 abitanti di Bodø, situata nella parte settentrionale del paese. Glimt significa 'fulmine' in norvegese ed è così che la società è nata nel secondo decennio del '900, come Football Club Glimt.

All'Aspmyra Stadion il Bodø/Glimt ha vinto il suo primo e unico titolo del campionato norvegese, vista una storia di alti e bassi che ha riportato il club in Europa dopo quindici anni di attesa. Negli anni '80, per alcuni anni, i concittadini dell'IK Grand Bodø hanno ottenuto migliori risultati.