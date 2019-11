Perché Sampdoria-Juventus si gioca a dicembre e Lazio-Verona a gennaio?

La 17ª giornata di Serie A inizia mercoledì 18 dicembre 2019 e finisce l'8 gennaio 2020: ecco il perché delle date di Samp-Juve e Lazio-Verona.

La Lega ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi della 17ª giornata di Serie A: si inizierà il 18 dicembre e si terminerà l'8 gennaio. Una giornata lunga tre settimane, a causa dell'anticipo di - e del posticipo di -.

PERCHÉ SAMP-JUVE IL 18 DICEMBRE E LAZIO-VERONA L'8 GENNAIO?

A costringere alle modifiche il calendario è la Supercoppa Italiana, che si dovrebbe giocare il 22 dicembre in . Le partite di Juventus e Lazio, protagonista della gara di Jeddah, sono state quindi spostate rispetto al weekend.

Per quanto riguarda Sampdoria-Juventus, la settimana più vicina libera da coppe e impegni è per le squadre quella di mercoledì 18 dicembre. In tutte le altre del 2019, si registrano impegni di ed di per i bianconeri e di Coppa per i blucerchiati.

Discorso diverso per Lazio-Verona, che non sarà anticipata, bensì posticipata all'8 gennaio 2020: i biancocelesti non possono giocare mercoledì 18 dicembre in quanto impegnati soltanto due giorni prima sul campo del nel posticipo del lunedì della 16ª giornata di Serie A.

La gara si sarebbe potuta giocare anche nella settimana del 3 dicembre, ma la Lega ha scelto invece di posticiparla all'8 gennaio 2020. Rendendo così la 17ª giornata di Serie A lunga tre settimane.