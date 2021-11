Perchè il portiere gioca con la maglia di colore diverso?

Sono quattro le maglie presenti in ogni partita di calcio, tra i ventidue giocatori in campo. I dieci giocatori di movimento da parte, i dieci dall'altra, un portiere da una parte e uno dall'altra. I due estremi difensori, come noto, uitlizzano colori diversi rispetto ai compagni di squadra.

Da regolamento, il calciatore con i guantoni il cui compito è difendere la porta, ha un colore che spesso richiama quello simbolo della propria squadra, ma non indossa quello principale che invece è sulle spalle di difensori, centrocampisti e avversari.

MAGLIA DIVERSA, IL MOTIVO

Semplicemente, il portiere indossa una casacca diversa per agevolare l'arbitro e i suoi assistenti. Essendo l'unico a poter toccare il pallone con le mani in area, è facilmente riconoscibile da lontano, anche in caso di uscita dalla stessa per provare a fermare un attacco avversario.

Il regolamento FIGC del gioco del calcio recita così a tal riguardo:

Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara

Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un’altra maglia, l’arbitro consentirà che la gara venga giocata

PORTIERE CON LA STESSA MAGLIA: É POSSIBILE

Nonostante nel regolamento si evidenzi come la partita può essere giocata anche con una maglia del portiere che utilizzi gli stessi colori dei compagni, nel pratico è quasi impossibile che questo accada a grandi livelli.

Il regolamento delle divise da gioco della Lega Serie A è specifico: