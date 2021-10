Perchè la Nazionale spagnola ha la maglia rossa e viene chiamata Roja?

Tra le maglie più riconoscibili tra le Nazionali europee e Mondiali c'è quella della Spagna.

Ha sempre cercato di raggiungere le grandi nazionali europee e mondiali durante la sua storia, senza riuscirci. La generazione d'oro dei Casillas, degli Iniesta e dei Fernando Torres, ha però portato gloria eterna alla Spagna, capace di vincere due Europei e un Mondiale in rapida successione.

La Spagna è così diventata una delle Nazionali maggiori del mondo, con i suoi colori divenuti celeberrimi in ogni angolo del pianeta, in maniera decisamente maggiore rispetto al passato. Il rosso della divisa ha così influito nel suo soprannome.

SPAGNA ROSSA, PERCHÉ?

I colori della Spagna vennero scelti all'inizio degli anni '20 dal presidente del Comitato olimpico spagnolo, Gonzalo de Figueroa y Torres Marchese di Villamejor. I Giochi invernali della VII Olimpiade si sarebbero infatti svolti ad Anversa, Belgio, e gli sportivi iberici si presentarono in diverse discipline, tra cui il calcio.

Ma perchè proprio il rosso? La bandiera della Spagna, intesa come nazione, vede una striscia gialla in mezzo, doppia rispetto alle due rosse presenti sopra e sotto ad essa. Il rosso, più acceso, venne giudicato più adatto ad una casacca, con il giallo che venne usato invece per colorare il leone rampante utilizzato vicino alla manica sinistra.

Nel 1920 la prima maglia della Nazionale spagnola prevedeva i calzoncini bianchi e i calzettoni neri. Durante la sua storia la Spagna ha spesso indossato una maglia bianca come principale, con dettagli rossi, o blu scuro, con alcuni particolari rossi.

FURIA ROJA, IL MOTIVO

Visto il colore rosso, la Nazionale spagnola di calcio è divenuta 'furia rossa', così da indicare la foga dei giocatori provenienti da tutta la nazione e scelti dal commissario tecnico per rappresentare il calcio proveniente da Madrid, Barcellona, Bilbao, Siviglia e le altre città.

Inizialmente il soprannome della Spagna era La Furia Española, dunque è divenuta Furia Roja per merito di un giornalista italiano, che la chiamò Furia Rossa negli anni '20. Negli anni 2000 del ventunesimo secolo, Aragones cominciò a chiamarla Roja, trovando l'approvazione di tifosi e media.