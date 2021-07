Perché Maradona e Pelè non hanno mai vinto il Pallone d'Oro?

El Pibe de Oro e O Rei non hanno mai conquistato il titolo, prima di ricevere un premio speciale a fine carriera: i motivi.

Da Iniesta a Maldini, da Xavi a Del Piero, tanti grandi campioni della storia calcistica non hanno avuto la possibilità di vincere il Pallone d'Oro. Titolo sfiorato, ma mai raggiunto. Se grandi fuoriclasse sono stati nominati senza mai vincere, altri non hanno mai avuto la possibilità. Vedi Maradona e Pelè.

Giudicati dal mondo del calcio i più grandi calciatori di tutti i tempi, Maradona e Pelè non hanno in bacheca il Pallone d'Oro. Il motivo? Non sono mai stati nominati nelle varie edizioni dagli anni '50 ai '90, ovvero i decenni in cui hanno creato il loro mito.

MARADONA E PELÉ MAI NOMINATI PER IL PALLONE D'ORO, PERCHÉ?

Il Pallone d'Oro è stato per i primi decenni un riconoscimento assegnato ai giocatori europei. Alcuni di essi, vedi Sivori e Di Stefano, hanno potuto conquistare il premio solamente grazie a degli avi del vecchio continente, mentre per Maradona e Pelè non c'è mai stata questa possibilità in virtù del passaporto esclusivamente, rispettivamente, argentino e brasiliano.

PALLONE D'ORO ALLA CARRIERA PER MARADONA E PELÉ

Nel 1996, dopo il suo ritiro dal mondo del calcio e l'allargamento al premio per ogni giocatore mondiale, Diego Maradona ha vinto il Pallone d'Oro alla carriera. Un riconoscimento per ovviare alla mancanza del premio principale durante i suoi anni ruggenti.

Nel 1999, invece, Pelè è stato votato come Calciatore del secolo da parte dei 34 precedenti vincitori del Pallone d'Oro: sir Matthews, Sívori, e Best si astennero, mentre Jašin era deceduto. 17 voti, più della metà rispetto a Maradona, che tre anni prima aveva come detto ricevuto il titolo alla carriera. Questo è stato consegnato a O Rei solamente nel 2014.

CHI HA VINTO IL PALLONE D'ORO DURANTE I MIGLIORI ANNI DI MARADONA E PELÉ

Impossibile sapere a posteriori se Maradona e Pelè avrebbero vinto uno, due, o cinque edizioni del Pallone d'Oro se il regolamento fosse stato diverso. Alcuni anni furono però talmente dominanti da parte dei due sudamericani che appare impossibile, anche davanti ai grandi vincitori di quelle edizioni, vedere oltre l'argentino e il brasiliano.

Nel 1958, Pelè segnava qualcosa come 66 reti, vincendo il Mondiale a 18 anni: Pallone d'Oro a Kopa, il brasiliano avrebbe trionfato presumibilmente in maniera netta

Nel 1962 Pelè conquista il suo secondo Mondiale contro la Cecoslovacchia di Masopust, vincitore del Pallone d'Oro: anche qui, facile trionfo per il brasiliano

Nel 1970 Pelè devasta l'Italia nella finale Mondiale, ma il Pallone d'Oro finisce nelle mani di Muller: qualche dubbio in più, ma la forza è talmente strabordante dall'avvicinarlo al terzo titolo

Nel 1986 Maradona trascina l'Argentina alla vittoria del Mondiale con la rete del secolo e la Mano de Dios: il Pallone d'Oro è di Belanov. Facile titolo per il Pibe

Nel 1989 il Napoli vince la Coppa UEFA, Maradona è ispiratore e goleador: Van Basten conquista Champions e Pallone d'Oro. Difficile dire come sarebbe andata

Nel 1990 Maradona porta lo Scudetto a Napoli, Matthaus conquista Mondiale e Pallone d'Oro: difficilmente il tedesco avrebbe potuto reggere alla furia del Pibe

E gli altri anni? Qualche possibilità in più per chi ha vinto, poi, realmente il Pallone d'Oro: difficilmente, però, sia Maradona che Pelè avrebbero vinto meno di tre-quattro titoli a testa. Impossibile dirlo.