Perché Lazio-Verona si gioca il 5 febbraio 2020?

Il calendario particolarmente intasato ha spinto per lo spostamento di Lazio-Verona, gara valida per la 17ª giornata di Serie A, fino al 5 febbraio.

La 17ª giornata di ha subito variazioni importanti a causa della , che si dovrà giocare tra e in Arabia nei giorni precedenti il Natale. In attesa di una data certa (per ora sembra essere il 22 dicembre, di domenica) le partite di campionato di bianconeri e biancocelesti sono state spostate. Lazio- in particolare è stata rimandata al 5 febbraio 2020.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

PERCHÉ LAZIO-VERONA SI GIOCA IL 5 FEBBRAIO?

Come detto, la partita non si può giocare nel weekend tra sabato 21 dicembe e domenica 22 dicembre a causa del viaggio in Arabia che attende la squadra di Simone Inzaghi, che si contenderà la Supercoppa Italiana contro la Juventus.

La pausa natalizia della Serie A ferma inoltre il campionato dal 23 dicembre al 5 gennaio, data in cui si dovrebbe riprendere a giocare con la 18ª giornata di Serie A. Al rientro inoltre la Lazio giocherà il 14 gennaio contro la in Coppa .

È anche impossibile anticipare la partita di tre giorni, come succede per -Juventus, in programma di mercoledì 18 dicembre. La Lazio infatti sarà impegnata nel posticipo della 16ª giornata di Serie A soltanto due giorni prima, lunedì 16 dicembre, in trasferta sul campo del .

Inizialmente era stata programmata per l'8 gennaio 2020, prima data utile in infrasettimanale per il recupero del match, ma alla fine, dopo l'eliminazione dei biancocelesti dall' , Lazio-Verona si giocherà il 5 febbraio 2020.