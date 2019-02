Perché Lazio-Udinese è stata rinviata?

La data del recupero di Lazio-Udinese è ancora un rebus: la gara del 25° turno di Serie A è stata rinviata a causa della semifinale di Coppa Italia.

La Lazio ha strappato il pass per la semifinale di Coppa Italia: un traguardo che potrebbe creare confusione nel calendario della squadra biancoceleste. La sfida casalinga contro l'Udinese, inizialmente prevista per lunedì 25 ferbbraio, è stata rinviata a data da destinarsi.

Perchè Lazio-Udinese è stata rinviata?

Lazio-Udinese era stata spostata di un giorno perchè domenica 24 febbraio è prevista all'Olimpico la gara tra Italia e Irlanda del Torneo Sei Nazioni di rugby. Il 27 febbraio è stata fissata inoltre la semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Milan: dunque sarebbero troppo vicini gli impegni con due soli giorni per il recupero. Per questo si è deciso di rimandare la sfida di campionato.

Il centrocampista Seko Fofana, squalificato dopo il 24° turno, non salterà dunque la sfida contro i biancocelesti, ma quella successiva contro il Bologna.

Quando si gioca Lazio-Udinese?

Non è ancora stata fissata una data per il recupero di Lazio-Udinese. Il successivo 2 marzo è inoltre previsto il derby con la Roma, dunque la gara dell'Olimpico non può essere giocata in quel periodo.

Se dovesse raggiungere la finale di Coppa Italia e di Europa League i biancocelesti di Simone Inzaghi scenderebbero in campo ogni tre o quattro giorni fino al termine della stagione, dunque la prima data utile potrebbe essere addirittura quella del 22 maggio, a metà tra il 37° e il 38° turno di Serie A.