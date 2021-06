Perché la Juventus gioca in maglia bianconera?

La Juventus è di gran lunga la squadra bianconera più famosa al mondo: agli albori però venne scelto il rosa, prima di chiedere aiuto oltre Manica.

E' la squadra bianconera più importante al mondo. Quando si pensa a tali colori uniti, viene subito in mente la Juventus. In mezzo ad un mare di rossi, blu, azzurri e bianchi, poche squadre d'elite hanno deciso di optare per tale colorazione. Tra queste proprio Madama.

C'è però un'altra squadra che viene alla mente, sopratutto all'interno del territorio britannico, che porta il bianconero con successi alterni da oltre un secolo. Si tratta del Newcastle, compagine di Premier League. Ma è un'altra compagine inglese ad essere legata alla Juventus in maniera specifica e netta.

JUVENTUS BIANCONERA, PERCHÉ ?

Inizialmente la Juventus indossava una camicia rosa con cravatta o farfallino. Era la fine del dicianovvesimo secolo e anche a inizio '900 si optò per lo stesso colore. Il 'problema' erano i lavaggi delle casacche ufficiali, che via via facevano scolorire notevolmente il rosa scelto. Impossibile andare avanti così.

Venne così chiesto a Savage, uno dei membri della società, una maglia proveniente dalla propria terra, ovvero la Gran Bretagna, capace di resistere a lavaggi e usura. Nasce così la leggenda della Juventus con i colori bianco e nero indosso.

C'è da da aggiungere inoltre che il rosa venne accantonato nel corso del tempo perchè, secondo le cronache dell'epoca, non era visto come un colore mascolino, ma più indirizzato al genere femminile.

JUVENTUS E NOTTS COUNTY

Savage poteva contare infatti su un amico a Nottingham, tifoso del Notts County. Tale squadra, nata nel 1862, tre decenni prima della Juventus, giocava le proprie gare proprio in bianconero. L'uomo spedì a Torino per conto del membro della società un kit di uniformi, in realtà non apprezzato inizialmente.

La Juventus dovette però adottare il colore bianconero in virtù del poco tempo a disposizione per un nuovo ordine. Dopo la prima gara, secondo quanto raccolto, nel 1901, si decise di continuare con tale unione di colori anche a livello scaramantico, visti gli ottimi risultati immediatamente ottenuti.

Il legame tra Juventus e Notts County (club professionistico più antico al mondo) è andato avanti nel tempo, tanto che la formazione piemontese ha deciso di invitare proprio lo storico club inglese come ospite nella gara del 2011 che ha inaugurato lo Stadium.