Perché la Juventus è chiamata Vecchia Signora?

Juve, bianconeri, zebre, Fidanzata d'italia: tra i soprannomi della Juventus il più iconico è però quello di Vecchia Signora.

Ha tanti nomi, nickname, soprannomi, per andare oltre quello classico di Juventus. Dal più semplice di Juve, a squadra bianconera, dalle Zebre a Madama, fino al più ricercato di Fidanzata d'Italia. Quello che viene però maggiormente accostato al team piemontese (escludendo ovviamente il diminutivo Juve), è quello di Vecchia Signora.

Un soprannome ben noto, che tutti sono soliti usare, spesso però senza scavare sui perchè di tale collegamento con la Juventus. E' all'inizio del '900, nei primi anni di una società nata alla fine del secolo precedente, che la Vecchia Signora comincia ad essere sinonimo di bianconero.

JUVENTUS VECCHIA SIGNORA, PERCHÉ?

Il nome Juventus significa 'gioventù' in latino. In maniera scherzosa veniva confrontato così l'opposto, ovvero vecchio e in questo caso, essendo 'una' squadra di calcio, Vecchia Signora. A livello storico, però, ci sono anche altre questioni che hanno portato al soprannome accattivante.

La Vecchia Signora potrebbe essere stato inserito nei confronti della Juventus, si dice, anche per l'atteggiamento del club nei confronti dei giocatori veterani, che facevano parte della squadra negli anni '30 in misura ben maggiore rispetto ai giovani virgulti. Una caratteristica rimasta nel corso dei decenni successivi.

Detto del vecchia, perchè anche Signora? In segno di rispetto al proprio club. Dare del lei ad una società, inanimata, ma ragione di vita per decine prima, migliaia poi e dunque milioni di tifosi che hanno imparato ad amare la Juventus e i suoi soprannomi.