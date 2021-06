Perchè l'Italia gioca in maglia azzurra?

La Nazionale italiana è anche chiamata Nazionale azzurra, per il colore della casacca indossata nell'ultimo secolo.

E' la maglia azzurra più famosa, ma di certo non l'unica all'interno della Penisola. La Nazionale maschile di calcio fa rima con il colore azzurro sulla pelle, come le rappresentative di basket, pallavolo, atletica e qualsiasi altro sport che vede l'Italia protagonista in una data competizione.

La particolarità che lega l'azzurro al calcio non è però solo la popolarità del pallone, ma l'essere stata la prima discilpina sportiva a scegliere tale colore per rappresentare l'unione dei migliori atleti per sfidare altre Nazionali in giro per l'Europa e il mondo.

ITALIA, PERCHE' LA MAGLIA AZZURRA? IL MITO

Ancora oggi circolano diverse voci sul perchè Nazionale maschile abbia scelto l'azzurro come colore, considerando che all'esordio della rappresentativa fu utilizzata la maglia bianca con polsini e collo inamidati, correlato dal nastro ticolore. Sono diverse le ipotesi su cui storici e studiosi lavorano.

Una di queste vede l'Italia come azzurra come omaggio al cielo e ai mari italiani, mentre quella legata maggiormente alla leggenda vede l'azzurro come colore casuale alternativo al bianco in virtù della nevicata del 6 gennaio 1911 che non permetteva di distinguere la maglia della Nazionale italiana e quella ungherese, avversaria in amichevole.

Il 6 gennaio 1911, infatti, l'Italia utilizza per la prima volta la casacca azzurra contro l'Ungheria, nel match vinto 1-0 all'Arena Civica di Milano. Altra ipotesi per l'azzurro è che questo sia 'stato rubato' in parte dalla bandiera della Nazionale francese, anche se i transalpini indossano il blu e non una tonalità più chiara.

ITALIA, MAGLIA AZZURRA: IL MOTIVO STORICO

In realtà il vero motivo per cui la Nazionale indossa l'azzurro è legato a Casa Savoia, dinastia regnante all'inizio dello scorso secolo. Venne scelto tale colore come omaggio, considerando che questo rappresentava il casato sin dal 1300: il famoso blu Savoia, a sua volta derivante dalla tinta del manto della Vergine Maria, notoriamente azzurro.