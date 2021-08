Perché il simbolo della Roma è una lupa?

Anche la Roma, come diversi altri club di Serie A, ha come simbolo un animale: qualcosa di antico e decisamente famoso.

Insieme alle classiche big Inter, Milan e Juventus, la Roma è sicuramente una delle squadre più famose d'Italia, sia in patria che all'estero. I colori giallorossi sono tra i più riconoscibili, così come il suo simbolo: una Lupa che prende spunto dalla storia della città.

La Roma può contare su un simbolo 'animalesco' come tante altre squadre, non solo di Serie A: la Juventus è la Zebra, l'Inter il Biscione, e così via. La storia dietro alla Lupa è legatissima alla Città Eterna e a ciò di cui si parla da secoli.

ROMA-LUPA, IL MOTIVO

Quando si cercano i motivi di tale scelta, della Lupa, sul web, il risultato porta direttamente alla città Roma e non alla squadra giallorossa. Il motivo è presto detto: il mammifero è simbolo del capoluogo laziale e non solo della formazione, allenata da Mourinho nel 2021/2022.

La leggenda della creazione di Roma vede infatti i gemelli Romolo e Remo, fondatore della città, allattati di una lupa. La statua di bronzo (custodita ai Musei Capitolini) che racconta tale storia è il simbolo stesso di Roma e dunque della formazione giallorossa, sin dai primi anni di vita.