Perché il simbolo della Juventus è una zebra?

Impossibile non pensare alla Zebra quando si parla della Juventus: i motivi della scelta da parte della società.

Diverse squadre di Serie A hanno come simbolo un animale ben specifico. La Roma conta sulla Lupa, l'Inter sul biscione, mentre il Napoli ha come riferimento l'asino. La Juventus, la squadra con più Scudetti in Italia, è come noto la zebra.

La zebra, alla pari di Madama, Vecchia Signora e squadra bianconera, è utilizzato come nome per riferirsi alla Juventus da decenni: spesso e volentieri all'estero viene considerato ancor più all'interno della società piemontese rispetto a quanto avviene in Italia.

JUVENTUS-ZEBRA, I MOTIVI

Per una questione di colori scelti dalla società, bianco e nero dopo il rosa iniziale, l'animale associato alla Juventus è la zebra. Il mammifero del resto possiede nel suo manto proprio tale colorazione (non per mimetizzarsi, ma bensì per difendersi dalle punture dei tafani).

Oltre all'essere associata alla zebra per colorazione, l'animale venne scelto come icona ispirandosi al giornalista Carlo Bergoglio, che nel 1929 propose l'immagine come riferimento all'antica nobiltà cittadina.

Spesso la zebra è stata inserita nel logo principale della Juventus, vedi anni '70, ma durante la storia del club piemontese questa è stata a volte sostituita dal toro della città di Torino: l'animale è rimasto come logo secondario tra le proteste dei tifosi, visto e considerando come il mammifero sia simbolo dei granata, rivali cittadini.

Con la composizione del nuovo logo, è scomparso il toro, ma è rimasto il collegamento indelebile tra Juventus e zebra.