Perché le foto di squadra del Galles sono sempre disordinate?

Il Galles si dispone sempre in modo strano per le foto pre partita: una scelta non casuale, che risale a qualche anno fa.

Il romanzo degli Europei racchiude come al solito una serie di pagine interessanti da leggere per motivi diversi, tra gesta memorabili di squadre e giocatori ed episodi curiosi. Fa parte di questa seconda categoria un'insolita abitudine del Galles, che ormai lo accompagna in ogni pre partita.



Prima del fischio d'inizio ogni squadra si dispone per la classica foto di rito con metà dei titolari accosciati e l'altra metà in piedi. Una consuetudine non rispettata dalla Nazionale di Robert Page, che invece tende a disporsi in modo sbilanciato tra giocatori che restano in piedi e quelli che invece si inginocchiano. Ciò produce delle pose decisamente strane, che sono spesso diverse prima di ogni partita.

Quella che è a molti è sembrata una gag o solo una situazione episodica è in realtà una scelta ponderata nel tempo, dovuta ad un difetto dei giocatori gallesi. Pare infatti che non siano particolarmente abili a disporsi per la foto prima del match e che, pur impegnandosi, il risultato sia sempre scadente.



Nel momento cui però sono arrivati risultati importanti, come il raggiungimento della semifinale ad Euro 2016 o la qualificazione all'edizione attualmente in corso, la Nazionale britannica ha deciso di proseguire in queste insolite pose vedendone una sorta di portafortuna.



Naturalmente il rito è continuato anche durante la fase a gironi degli Europei, che hanno visto il Galles qualificarsi al secondo posto nel Gruppo A alle spalle dell'Italia. Un ottimo risultato, ottenuto grazie ad un gruppo solido e guidato dalla stella Gareth Bale ma forse anche grazie alle curiose disposizioni con cui i giocatori britannici si avvicinano alla partita.