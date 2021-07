Perché Donnarumma è soprannominato Gigio?

Nel 2021 Donnarumma è diventato uno dei giocatori più importanti del pianeta grazie alla vittoria degli Europei e al passaggio al PSG.

Nel mondo del calcio professionistico, dei grandi, da quando ha sedici anni, nel 2021 Gianluigi Donnarumma è esploso definitivamente ad ogni livello, visto il ruolo essenziale nella vittoria degli Europei da parte dell'Italia e il successivo passaggio al PSG. Ora tutto il mondo conosce Gigio.

Classe 1999 campano, Donnarumma è sbarcato al Milan nel 2013, esordendo come noto in prima squadra nel 2015, senza più lasciare il posto da titolare in rossonero, prima di essere ceduto al team parigino in seguito al mancato rinnovo del contratto.

DONNARUMMA, PERCHÉ GIGIO?

Nato a Castellammare di Stabia e trasferitosi a Milano adolescente, Donnarumma esordisce con il Milan, grazie a Mihajlovic, il 25 ottobre 2015, a 16 anni e 8 mesi. Un colosso ancora lontano dalla maggiore età, ma subito con i riflettori addosso per lo stesso nome di Buffon e per lo stesso percorso a sorpresa che vide anche il portiere del Parma esordire in gialloblù improvvisamente, neanche maggiorenne.

Per evitare il pressante paragone continuo con Buffon, Donnarumma venne così chiamato Gigio dai compagni più grandi del Milan, così da allontanare lo spetto del leggendario estremo difensore Campione del Mondo 2006. Gianluigi sì, ma non Gigi: Gigio, o meglio Gigiò, in virtù della sua provenienza campana.