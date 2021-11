Perchè i calciatori si coprono la bocca quando parlano?

E' ormai un gesto entrato nell'uso comune. Durante una partita di calcio, soprattutto ad alti livelli, è normale vedere giocatori e allenatori, così come i dirigenti, coprirsi la bocca al momento di parlare con qualche componente della propria squadra o degli avversari.

Sono molteplici le motivazioni per cui i giocatori e chi lavora nel calcio utilizza questo espediente. Molto dipende anche dal paese d'origine, visto e considerando che in diversi campionati questa tecnica non viene utilizzata, o comunque ha altri perchè nella sua attuazione.

PERCHÉ I CALCIATORI SI COPRONO LA BOCCA?

Nel corso del nuovo millennio, calciatori e allenatori hanno cominciato a coprirsi la bocca al momento di parlare tra di loro. Uno dei principali motivi è evitare che venga letto il labiale in tv, così da generare notizie su quanto detto, spesso in modo polemico. Uno dei primi a farlo, in Italia, fu Antonio Cassano.

Un altro motivo per cui ci si copre la bocca è quello di evitare che gli avversari carpiscano tattiche e tecniche nel corso della gara e in quelle successive, anche se relativamente a quest'ultimo caso le disposizioni e le idee vengono comunque analizzate via video in seguito.

PARLARE PIÙ FORTE

Non solo il labiale da cui si capiscono tattiche e frasi tra compagni e avversari. La mano viene posta sopra la bocca per aumentare il suono della voce, visto e considerando il caos sonoro negli stadi più importanti e rumorosi, ad esempio in Premier e Champions League. Il suono, in questo modo, risulta essere più chiaro.