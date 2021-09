Perchè Allegri non ha convocato i sudamericani per Napoli-Juventus?

Danilo, Bentancur, Alex Sandro, Cuadrado e Dybala non giocheranno il big match del terzo turno: i motivi.

Dopo un punto in due partite, la Juventus si ritrova a dover sfidare il Napoli senza diversi giocatori. Gli azzurri, a +5 in classifica rispetto ai bianconeri in virtù delle due vittorie di inizio campionato, devono fare i conti con i rientri all'ultimo secondo di Osimhen ed Ospina, mentre i bianconeri non potranno contare sui i giocatori sudamericani.

A sorpresa, infatti, nella lista dei convocati per la trasferta del Maradona, non sono presenti i calciatori argentini, colombiani, uruguagi e brasiliani della Juventus. Tutti i titolari di Allegri non giocheranno la partita di Napoli, come spiegato dallo stesso tecnico in conferenza.

NIENTE QUARANTENA

La motivazione alla base della mancanza dei sudamericani non è legata al coronavirus. Prima della sosta, sembrava che i giocatori potessero essere fermati causa quarantena, saltando così la terza giornata di Serie A. Alla fine l'idea non è stata confermata e i giocatori provenienti dalle zone con alta diffusione di covid-19 saranno in campo regolarmente per la nuova sfiida di campionato.

LE MOTIVAZIONI DI ALLEGRI

I giocatori sudamericani della Juventus non giocheranno la gara di Napoli per il rientro in Italia troppo ravvicinato rispetto alla trasferta. E' stato lo stesso Allegri a spiegare i perchè nella conferenza di vigilia:

CHI SALTA NAPOLI-JUVENTUS?

I due brasiliani Danilo ed Alex Sandro, l'uruguagio Bentancur, l'argentino Dybala, di base quattro titolari della Juventus, non saranno a disposizione per la sfida di Napoli. Anche Cuadrado non è stato convocato per la terza giornata di campionato, ma per altre motivazioni.

Gli altri sudamericani della rosa della Juventus, ovvero i brasiliani Kaio Jorge e Arthur, non erano a disposizione della Nazionale brasiliana causa infortunio e avrebbero saltato comunque il terzo turno.

IL CASO CUADRADO

Cuadrado non sarebbe stato aggiunto nella lista dei sudamericani che avrebbero saltato la sfida di Napoli per riposare. Dietro l'assenza dell'ex Chelsea c'è un altro motivo: