Mani giunte sul petto e occhi chiusi: la nuova esultanza di Cristiano Ronaldo

Il portoghese del Manchester United ha sostituito definitivamente il "SIUUU" con un nuovo modo di celebrare i proprio goal.

All'81' della sfida contro lo Sheriff Tiraspol, Old Trafford si alza in piedi e si mette in religiosa attesa, prevedendo tutto ciò che sarebbe arrivato dopo: che, poi, è il copione che nelle ultime stagioni segue i goal di Cristiano Ronaldo.

Per la seconda volta consecutiva, però, il portoghese non esulta con l'iconico "SIUUU" che ha segnato un'intera generazione calcistica: no, non lo fa. Nonostante l'attesa dei tifosi del Manchester United.

C'è chi nella nuova esultanza di CR7 ha visto una vena polemica, chi invece un gesto di scuse nei confronti dei Red Devils. In realtà il significato del gesto è un altro.

LA NUOVA ESULTANZA DI CRISTIANO RONALDO

Il 9 ottobre 2022 Erik ten Hag è costretto, a Goodison Park, a sostituire Anthony Martial facendo entrare Cristiano Ronaldo contro l'Everton. Lui lo ripaga con un goal, prima dell'intervallo, che varrà la vittoria.

Dopo il mancino vincente che ha battuto Pickford, il portoghese è andato verso la bandierina, ma al posto del "SIUUU" si è messo in posa con le mani giunte al petto e gli occhi chiusi, prima di essere raggiunto da Antony.

COSA SIGNIFICA LA NUOVA ESULTANZA DI CRISTIANO RONALDO?

Come spiegato dal sito ufficiale del Manchester United proprio dopo la sfida contro l'Everton, si tratta di un gesto che riguarda una dinamica conosciuta all'interno dello spogliatoio.

"L'esultanza di CR7 al goal all'Everton è stato un divertente cenno alla posizione in cui dorme quando viaggia con la squadra, che non è passata inosservata ai suoi compagni di squadra".

Quella della posa è la posizione in cui Cristiano Ronaldo è solito riposare durante i viaggi con la squadra: insomma, si tratta di uno scherzo tra compagni. Nessuna esultanza polemica o gesti di scuse.