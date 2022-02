Perchè lo stadio del Villarreal si chiama 'Stadio della Ceramica'?

Prima del nuovo millennio, solamente gli amanti del calcio spagnolo più duri, relativamente all'estero, conoscevano il nome del Villarreal. Ora, il club iberico è tra i più riconosciuti club locali, riuscito a vincere anche il primo titolo continentale d'elite nel 2021, ovvero l'Europa League ai danni del Manchester United.

Un'ascesa continua quella del Villarreal, che già nei primi anni 2000 era stato capace di vincere due Coppa Intertoto, arrivando persino alla semifinale di Champions. La retrocessione del 2012 è stato solo un passaggio negativo, con conseguente immediato ritorno nella Liga nel 2013. In lotta per le posizioni di testa.

Il suo impianto, lo 'Stadio della Ceramica' ha ospitato grandi squadre e match spettacolari in varie competizioni. Nel 2021/2022 nuovamente la Champions League dopo oltre un decennio.

PERCHÉ SI CHIAMA STADIO DELLA CERAMICA?

Per molti tifosi l'impianto del Villarreal si chiama ancora Madrigal, ma ufficialmente il cambio avvenuto nel 2017 ha portato un nuovo nome per lo stadio della squadra gialla: Estadio de la Cerámica.

Il motivo del particolare nome dato allo stadio è legato proprio all'industria della ceramica nell'area di Castellon, la provincia in cui si trova Vila-Real. Il club decise di adottarlo per rimanere saldamente unito alle importanti aziende locali in tale particolare settore.

Lo stesso Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha fatto fortuna con la ceramica e ha guidato personalmente il progetto di ristrutturazione dello stadio. La stessa facciata dello stadio è fatta: un'esposizione permanente e una vetrina per gli sponsor locali.

PERCHÉ SI CHIAMAVA MADRIGAL?

Anche il nome adottato negli anni '20 e durato quasi un secolo è legato alla zona in cui lo stadio è costruito, ovvero Plaza Labrador, a Vila-Real. L'impianto inizialmente era chiamato Campo del Villarreal, ma cambiò denominazione nel 1925 in virtù dello stesso distretto in cui venne eretto.