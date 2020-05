Pengue, medico della Fiorentina: "I contagiati stanno bene"

Sei positivi al COVID-19 alla Fiorentina, tutti scoperti dai controlli effettuati prima del ritorno agli allenamenti. Tre giocatori, tre componenti dello staff tecnico-sanitario. E dell'elenco fa parte anche il dottor Luca Pengue, responsabile sanitario del club viola, che ha parlato della propria esperienza a 'TG1 Rai Toscana'.

"Non vi nascondo di aver passato dei momenti molto difficili. Sono stati giorni di paura, dei momenti molto pesanti sia per me che per la mia famiglia, ma adesso sono solo un brutto ricordo. Ora sono quasi completamente recuperato".