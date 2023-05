Plusvalenze Juventus: il 22 maggio l'udienza della Corte Federale d'Appello

la Corte Federale d'Appello ha fissato per il 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juve.

Nuova data in calendario per quel che riguarda il caso plusvalenze che riguarda la Juventus: la Corte Federale d'Appello ha fissato per il 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione al club bianconero.

Lo scorso 20 aprile il Collegio di Garanzia del CONI aveva rinviato alla corte lo stesso procedimento, restituendo momentaneamente i 15 punti in classifica.

Dopo la diffusione delle motivazioni della sentenza emessa dal Collegio di Garanzia del CONI, si potrebbe andare verso una rimodulazione della penalizzazione, che verrà definita nell'udienza del 22 maggio.

A evidenziarlo i giudici dell'ultimo grado sportivo, vista la responsabilità degli "amministratori privi di deleghe della Juventus".

"Considerato, infatti, che la misura della sanzione - recitano le motivazioni - della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus".

Il 22 maggio, dunque, si inserisce come nuova data nel calendario relativo al caso plusvalenze, con la Juventus che attende fiduciosa, come spiegato dall'avvocato Bellacosa.

"Motivazioni Collegio di Garanzia ? Non ci convincono tanti argomenti, ma abbiamo tanti spunti per tornare a combattere davanti alla Corte d'Appello Federale".