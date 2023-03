Pelligra lancia il Catania: "Staccherei un assegno da 100 milioni e arriveremmo in Serie A domani"

Il nuovo Catania di Ross Pelligra ha fatto già parlare di sè per il fresco ritorno tra i professionisti, ottenuto dopo un anno dalla scomparsa del vecchio Calcio Catania 1946 stravincendo il campionato di Serie D con sei giornate d'anticipo.

Ed è già tempo di programmare il futuro, con particolare attenzione al progetto tecnico, che darà le sue risposte relative al "domani" di Giovanni Ferraro in panchina, con l'ex Serie A "Vince" Grella pronto a delineare gli scenari che verranno.

E' comunque il momento di fare il punto in casa rossazzurra: lo fa Ross Pelligra, proprietario dell'omonimo gruppo australiano che ha rilanciato il Catania dopo averlo fatto ripartire dai dilettanti.

Pensavo che saremmo saliti in C, ma non con questo anticipo sulla tabella di marcia".