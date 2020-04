L'inferno di Pellegri al Monaco: non gioca da quasi due anni

Definito 'il nuovo Messi' da Preziosi, Pietro Pellegri a causa di una lunga serie di infortuni non gioca una partita ufficiale da settembre 2018.

Quando Pietro Pellegri si è trasferito al nel gennaio 2018 era un giovane calciatore con il mondo ai suoi piedi.

Ecco perché i 25 milioni di euro pagati dal club del Principato al per acquistarlo, cifra che ne fa il secondo giocatore più caro di sempre alla sua età dopo Vinicius del , sembravano solo un riflesso di quanto dimostrato fin lì dal ragazzo: era diventato il giocatore più giovane a giocare in a soli 15 anni e 280 giorni, aveva segnato al debutto nella gara d'addio di Francesco Totti e aveva già realizzato tre goal in 9 partite.

Il trasferimento al Monaco per Pellegri inoltre era una logica conseguenza, dopo che proprio il club del Principato aveva raggiunto le semifinali di grazie all'altro giovanissimo talento Mbappé, poi passato al .

Alto ed elegante, Pellegri non doveva essere il sostituto di Mbappé ma si pensava che avrebbe trovato subito spazio in prima squadra invece i due anni al Monaco si sono trasformati in un incubo a causa di un infortunio, tanto che l'attaccante ha collezionato appena sei presenze in .

Pellegri è diventato comunque il primo giocatore nato nel ventunesimo secolo a segnare nel campionato francese malo hanno costretto a un lunghissimo stop.

A spiegare quale possa essere il vero problema è stato Leonardo Jardim, parlando a 'France Football' lo scorso novembre dopo l'ennesimo infortunio muscolare di Pellegri.

“Forse dobbiamo chiederci cosa pensiamo quando prendiamo un calciatore di 14-15 anni. Crediamo spesso che siano degli adulti in miniatura. Molte volte invece uccidiamo i giocatori e nessuno si assume le sue responsabilità. Se qualche anno fa a Genova fossero stati più attenti negli allenamenti, forse oggi Pietro non avrebbe tutti questi infortuni. Un ragazzo di 16 anni non è un adulto in miniatura. La maturità per quanto riguarda le ossa ed i tendini arriva verso i 18-19 anni. Dobbiamo trasmettere questo messaggio perché rischiamo di rovinare la vita a questi giovani calciatori".

La carriera di Pellegri, ad esempio, è stata sicuramente danneggiata dai tanti problemi fisici accusati negli ultimi anni se si pensa come Preziosi nel 2015 annunciasse sicuro: "Abbiamo il nuovo Messi, si chiama Pellegri". L'idolo del ragazzo invece è Zlatan Ibrahimovic, peraltro più simile a lui anche per caratteristiche fisiche. Ma la sua ultima partita ufficiale risale purtroppo al 25 settembre 2018. Quasi due anni fa.

Ed infatti non è stato inserito nella classifica NxGn di quest'anno, l'elenco stilato da Goal dei migliori 50 giovani calciatori al mondo. Pellegri tra l'altro ancora rimane idoneo avendo compiuto solo 19 anni all'inizio di questo mese ed è stato incluso sia nel 2018 che nel 2019.

Ogni volta che è stato vicino al rientro in campo, lui si è sempre fatto male nuovamente. Intanto lo stop forzato dovuto al coronavirus ritarda ancora il suo ritorno in campo, visto che si era tornato ad allenare con il gruppo il 5 marzo, qualcosa come 527 giorni dopo la sua ultima gara ufficiale.

Tuttavia lo stop potrà consentirgli di allenarsi e di riprendere la condizione con calma e nel miglior modo possibile. In questa stagione è già la seconda volta che si avvicina al rientro, visto che a novembre era riuscito anche a giocare un'amichevole contro il Genoa, prima di farsi male nuovamente.

Come sarà una volta tornato in campo è un punto interrogativo. Stiamo parlando di un ragazzo che fino a due anni fa era un prospetto certo, mentre adesso si trova 'appeso' a tanti "se".

Solo 16 partite nella sua carriera da professionista, e si trova già a un bivio. Solo Pellegri può decidere quale percorso prendere. La domanda è: il suo corpo gli lascerà il via libera?