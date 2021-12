Milan-Salernitana, Pellegri sfortunato: esce dopo un quarto d'ora, Krunic falso 9

La sua grande chance è durata appena un quarto d'ora. Pietro Pellegri, infatti, è costretto ad uscire a inizio gara nel match contro la Salernitana: problema muscolare per il classe 2001 del Milan, sostituito da Pioli per cause di forza maggiore al 15'. Al suo posto dentro Rade Krunic, inserito come falso nove al centro dell'attacco nella sfida di San Siro.

Dopo uno scatto sulla sinistra per tentare di raggiungere un pallone in profondità, Pellegri ha sentito tirare il muscolo, rimanendo fuori dal campo per qualche secondo. L'ex Genoa ha poi provato a continuare la gara, senza però riuscire a proseguire il match, chiedendo il cambio a mister Pioli e alla panchina rossonera.

In virtù delle tante partite ravvicinate, Pioli aveva scelto Pellegri nel match interno contro la Salernitana, così da far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Acquistato ad agosto, era sceso in campo a settembre per 72 minuti tra Venezia, Spezia e Atalanta, senza però mai partire titolare, anche in virtù di un problema alla caviglia.

L'attaccante ligure non è stato sfortunato in questi anni, visto e considerando i diversi problemi fisici rimediati nell'ultimo triennio, che lo hanno costretto a rimanere fermo praticamente per 100 gare ufficiali, quasi tutte durante il periodo del Monaco, squadra che lo prelevò dal Genoa nel 2018.

Prima di Milan-Salernitana, Pellegri aveva giocato titolare l'ultima volta dieci mesi fa: il 10 febbraio 2021, in Coppa di Francia, era sceso in campo dai minuti iniziali nella sfida contro il Grenoble. Da lì tanta panchina, problemi fisici e la cessione al team rossonero per poter provare a mettersi in mostra in patria. Ci sarà ancora da attendere.

L'INFORTUNIO DI PELLEGRI

Saranno gli esami a delineare il quadro di recupero per Pietro Pellegri: l'ex giocatore più giovane della Serie A, in campo a 15 anni e 280 giorni, è stato vittima di un problema muscolare dopo uno scatto in avanti nell'area della Salernitana.