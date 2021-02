Pellè al Parma: ufficiale il ritorno in Italia

Graziano Pellè, svincolato dai cinesi dello Shandong Luneng, è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma: la punta torna in Italia dopo 9 anni.

Il Parma ha trovato il nuovo attaccante. Nuovo si fa per dire, perchè Graziano Pellè vestirà per la seconda volta in carriera la maglia dei ducali.

Il centravanti, reduce dall'esperienza vissuta in Cina con la maglia dello Shandong Luneng, fa rientro in Italia a distanza di 9 anni dall'ultima esperienza. Dove? Proprio tra le fila del Parma. Per lui contratto fino al prossimo 30 giugno.

Il club emiliano, che lo acquistò nel 2011 dall'AZ Alkmaar, dopo un anno lo cedette proprio in Olanda, stavolta al Feyenoord. Da Rotterdam a Southampton fino all'Asia, dove Pellè ha speso le sue ultime 4 stagioni.

Il club di Krause, penultimo in classifica e bisognoso di rinforzi come ammesso dal tecnico Roberto D'Aversa, ha tesserato il 35enne salentino a parametro zero senza alcun esborso per il cartellino: Pellè infatti si era svincolato dallo Shandong Luneng, con cui dal 2016 al 2020 ha collezionato 132 presenze e 64 goal.