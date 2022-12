Pelè ricoverato in ospedale: situazione stabile

L'ospedale Albert Einstein ha riferito che il brasiliano sta curando un'infezione respiratoria e che le sue condizioni sono stabili.

Dallo scorso 29 novembre, Pelé è ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. L'82enne ex fuoriclasse del Brasile è alle prese con una rivalutazione del trattamento chemioterapico del tumore al colon, scoperto nel settembre del 2021.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Nell'ultimo bollettino medico, l'ospedale aveva riferito come sia stata diagnosticata un'infezione respiratoria, ma che la risposta di Pelé al trattamento antibiotico è stata adeguata. Questa nuova informazione ha confermato che l'ex giocatore si trova in una sala comune e la sua situazione è stabile, con un miglioramento generale.

Questo sabato, Folha de S.Paulo ha riferito che la chemioterapia non è più efficace nel trattamento del cancro e che Pelé è ora sottoposto a cure palliative, ovvero misure non invasive per fornire comfort ai pazienti che affrontano "condizioni progressive e potenzialmente fatali. Le misure dipenderanno dai sintomi, dalla funzionalità e dalla prognosi, cioè da quanto tempo è previsto il tempo di sopravvivenza del paziente".

Inizialmente Pelè, accompagnato dalla moglie, Márcia Aoki, e da una badante, era arrivato in ospedale con un gonfiore generalizzato del corpo. Il cancro era stato diagonisticato nel 2021 dopo essere andato in ospedale per esami di routine che erano stati ritardati a causa della pandemia di Covid.

All'epoca, Pelé si era sottoposto a un intervento chirurgico per asportare il tumore al colon destro, la regione dell'intestino crasso, presso l'ospedale Albert Einstein, dove era stato ricoverato per un mese. Pelé ha quindi iniziato la chemioterapia come trattamento contro il cancro.

A febbraio è stato nuovamente ricoverato in ospedale dopo che gli era stata diagnosticata un'infezione del tratto urinario, dovendo rimanere in ospedale per due settimane fino alla dimissione. Pelé era già stato operato all'anca e soffriva di altri problemi di salute che, ancora oggi, gli rendono difficile muoversi.

Il 30 novembre, Kely Nascimento, figlia di Pelé, aveva pubblicato un messaggio sui social network dopo le varie voci:

"Ciao, amici. I media stanno di nuovo impazzendo e voglio venire qui e darmi da fare un po'. Mio padre è in ospedale. Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli stanno in Brasile in visita e vado a capodanno. Non c'è emergenza".

Pelé ha postato un messaggio di ringraziamento per i messaggi ricevuti e per l'omaggio che gli è stato fatto in Qatar, tappa dei Mondiali 2022. "Amici, sono in ospedale a fare la mia visita mensile. Fa sempre piacere ricevere messaggi positivi come questo. Grazie al Qatar per questo tributo, e a tutti quelli che mi mandano buone vibrazioni!" ha scritto il tre volte campione del mondo.