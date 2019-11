Pedri, il ‘Nuovo Iniesta’ che il Barcellona ha già fatto suo

Al Barcellona sono bastate quattro partite per decidere di investire su Pedri. Per i blaugrana operazione potenzialmente da 15 milioni.

Prima dello scorso 18 agosto 2019, Pedri non aveva mai giocato partite a livello di prime squadre. Due settimane dopo, poteva già contare tre presenze con il Las Palmas, una valutazione da 5 milioni di euro ed un trasferimento futuro al .

Per il sedicenne centrocampista, la vita tende evidentemente ad avanzare in maniera abbastanza veloce.

Già considerato da molti il talento che riuscirà a colmare il vuoto lasciato tanto al Camp Nou quanto in Nazionale da Andres Iniesta, Pedri per ora sta facendo vedere grandi cose in Segunda Division, il tutto già sapendo che la prossima estate ad attenderlo ci sarà l’approdo in Catalogna. Visto il recente exploit di Ansu Fati, tra i seguaci del Barcellona l’attesa è elevata, visto che i Blaugrana stanno costruendo quella squadra di nuova generazione che sarà poi chiamata a competere ai più alti livelli nei prossimi decenni.

Nato a Tenerife nel novembre 2002, Pedri si è formato alla CF Juventud Laguna, prima di legarsi al Las Palmas nel 2018. In meno di un anno ha lasciato il settore giovanile per aggregarsi alla prima squadra dove ad attenderlo c’era un entusiasta Pepe Mel.

“ Mi sono sempre preoccupato poco dell’età. Io di un ragazzo guardo più l’atteggiamento e le prestazioni ”, ha spiegato a Goal l’ex tecnico del in un’intervista esclusiva. “ L’anno scorso, quando io ed il mio staff siamo arrivati, abbiamo visto delle partite delle compagini giovanili ed abbiamo subito pensato che se Pedri fosse stato capace di giocare allo stesso modo anche tra i professionisti, avrebbe potuto definire un’era ”.

Dopo aver impressionato in amichevoli contro avversari di spessore come Granada e , Pedri si è guadagnato una maglia da titolare nel primo match di campionato contro l’ . Una settimana dopo era nuovamente nell’undici scelto da Mel ed ha anche sfornato un assist che ha permesso a Ruben Castro di aprire le marcature contro il Malaga.

Pedri ha attirato su di se fin da subito l’attenzione di molti, ma è stato il Barcellona il club che si è mosso con maggiore rapidità e che se l’è assicurato superando una nutrita concorrenza. Il club blaugrana, che ha anticipato anche il , potrebbe arrivare a sborsare fino a 15 milioni di euro qualora alcune clausole venissero rispettate nel corso dell’avventura al Camp Nou di quello che oggi è un giovane gioiello ma che un giorno potrebbe diventare una bandiera.

“ Il Barcellona ha fatto un buon investimento ”, insiste Mel, che ha schierato Pedri titolare in tutte le partite nelle quali l’ha avuto a disposizione. Il Mondiale U17 l’ha privato del suo precoce talento ed il Las Palmas ha patito non poco la cosa, visto che nelle ultime cinque partite ha raccolto un solo punto.

In dieci partite, Pedri ha realizzato tre goal e fornito tre assist giocando prevalentemente a sinistra, anche se Mel l’ha schierato in alcuni frangenti anche in posizione più centrale. Quello che è chiaro è che nonostante l’età si è ritagliato un ruolo da uomo chiave per la sua squadra.

“ Capisce bene gli spazi, sa quando deve entrarci e quando deve lasciarli liberi all’esterno per creare superiorità numerica in altro zone del campo ”, ha detto Mel. “ Sa come posizionarsi e come rendere le cose più semplici per i suoi compagni ”.

“ E’ capace di vedere il passaggio tra le linee e non ha bisogno di molti tocchi per trovare la giocata giusta. Nonostante abbia giocato poche partite a livello professionistico, è in grado di valutare a testa alta tutte le opzioni e di scegliere sempre la migliore ”.

“ Può giocare in varie posizioni, ma come Iniesta si sente più a suo agio partendo da sinistra ”, ha aggiunto Mel alimentando ulteriormente i paragoni con il fuoriclasse che nel 2010 si è laureato campione del mondo con la . “ Effettivamente sono molto simili ”.

“ Riuscirà ad adattarsi alla perfezione al Barcellona. Potrà crescere ancora più giocato con campioni tanto importanti e questo anche perché lui sa distinguersi ancora di più quando è circondato da elementi con grande qualità ”.

Se Pedri riuscirà ad avere anche la metà del successo che ha avuto Iniesta con il Barcellona, si sarà guadagnato un posto nella storia dei Blaugrana. Per ora il suo talento cresce nascosto in Segunda Division, ma presto il suo nome diventerà familiare per gli appassionati di tutto il mondo”.