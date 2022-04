Paura per Maguire: "Seria minaccia a casa sua", indagini in corso

Non è il migliore dei momenti possibili quello vissuto dal difensore e capitano del Manchester United Harry Maguire, già al centro di un duro dibattito sulle sue prestazioni, ben al di sotto delle aspettative.

Ma è il calcio, e ci sta: è uno sport, e chiusi i 90 minuti i discorsi si spostano al bar o in salotto. Al massimo sui social: stop, senza degenerare. O, almeno, in un mondo normale.

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata ad Anfield contro il Liverpool, però, Maguire è stato vittima di minacce pesanti e pericolose.

"Nelle ultime 24 ore, Harry ha ricevuto una seria minaccia a casa sua", ha fatto sapere un portavoce del Manchester United.

La polizia è stata messa al corrente dell'episodio e della minaccia, attualmente anonima: diverse sono le voci sulla sua natura, alcune parecchio pesanti e importanti, tra cui quella di un allarme bomba.

"La polizia sta indagando sulla questione", ha aggiunto il portavoce dei Red Devils.

Il calcio è calcio, uno sport, e non dovrebbe degenerare: momento drammatico per Maguire, insomma, in attesa che si faccia luce sulla questione.