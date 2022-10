Paura in Arsenal-Liverpool: colpo in volto, Gabriel Jesus perde i sensi

L'attaccante brasiliano protagonista di un episodio che ha tenuto Emirates Stadium con il fiato sospeso, per poi riprendersi.

Il fiato sospeso e il silenzio di Emirates Stadium dice tutto: al 57' a Londra tutti hanno sperato nel migliore degli scenari possibili, che poi fortunatamente si è realizzato.

Prima, però, tanta, ma tanta paura in Arsenal-Liverpool, gara importantissima per i Gunners per proseguire in vetta alla Premier League e per i Reds per scalare la classifica.

Sul punteggio di 2-2 avviene un episodio strano sulla trequarti offensiva dell'Arsenal: Odegaard va a terra dopo un contrasto aereo, ma Oliver non ferma il gioco, tra le proteste generali.

Con la palla in movimento, quindi, Gabriel Jesus riconquista il possesso e prova ad attaccare la porta, passando sopra il compagno di squadra e affrontando Tsimikas.

Quest'ultimo, in difesa, prende posizione colpendo involontariamente l'attaccante brasiliano con il gomito in volto: Jesus frana a terra e tutti iniziano a chiamare i soccorsi.

Il colpo non è stato violento, ma l'attaccante dell'Arsenal sembra aver perso per qualche istante conoscenza, con la Premier League che ha staccato le immagini e tanta, ma tanta paura, fino all'arrivo dello staff medico che ha risolto la situazione.

Gabriel Jesus è stato poi in grado di proseguire la sfida, ma rimane quell'immagine terribile in mente, e qualche quesito sul perché Oliver, direttore di gara, non abbia fermato il gioco poco prima.