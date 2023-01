Dal Milan al Milan, passando per la Scozia: scomparso l'ex rossonero Patrizio Billio

L'ex centrocampista se n'è andato all'età di 48 anni: per lui, in carriera, un'importante esperienza in Premier League con il Crystal Palace.

Non è certo un periodo positivo, per il mondo del calcio, costretto a dire addio ad alcuni dei suoi "figli": l'ultimo Patrizio Billio.

Ex centrocampista cresciuto nel Milan, Billio ha vissuto i primi anni della sua carriera tra Ravenna, Verona, Casarano e Ternana (con cui vince il campionato), tra Serie B e Serie C1 e C2.

Alla fine degli anni Novanta si trasferisce al Monza, in cadetteria, prima di passare all'Ancona e cambiare del tutto Paese: nel 1998 veste la maglia del Crystal Palace, in Premier League, per poi volare in Scozia.

Qui si apre una nuova vita, per Billio, che diventa protagonista al Dundee FC, fino al 2002, quando la situazione degenera nel corso di un allenamento, in cui viene aggredito da un tifoso.

Passa, pertanto, all'Aberdeen, rimanendo in Scozia, tornando in Italia a metà della stagione 2002/03, al Livorno in Serie B.

Appesi gli scarpini al chiodo, nel 2010, è tornato al Milan per far parte del settore giovanile, iniziando la sua carriera da allenatore. E' scomparso all'età di 48 anni anni.