Patrick Vieira pensa agli Stati Uniti: sarà lui il prossimo CT?

Patrick Vieira avrebbe espresso il proprio interesse a ricoprire il ruolo vacante di allenatore della Nazionale degli Stati Uniti.

Dopo la sua partenza dal Crystal Palace, dopo una serie di 12 partite senza vittorie, Patrick Vieira rimane senza contratto. Secondo ESPN, vorrebbe guidare gli Stati Uniti e la federazione ha già preso contatto con Vieira per questo ruolo. Anche se i colloqui non sono andati oltre l'approccio iniziale, Vieira rimane interessato all'opportunità: la prospettiva di allenare gli Stati Uniti è allettante per Vieira, che ha studiato le recenti prestazioni della squadra e ritiene che ci sia un potenziale significativo all'interno della rosa. Vieira pensa di guidare la squadra nel cammino verso la Coppa del Mondo 2026, che sarà ospitata dagli Stati Uniti insieme a Canada e Messico.

Con gli Stati Uniti in una fase di transizione dopo la partenza di Gregg Berhalter, la ricerca di un nuovo capo allenatore è stata una priorità per la Federazione calcistica degli Stati Uniti. Anthony Hudson è subentrato ad interim dopo l'uscita di Berhalter, ma si è dimesso alla fine di maggio e B.J. Callaghan è arrivato al timone, sempre ad interim. La lunga carriera da giocatore di Vieira, che ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia, unita all'esperienza da allenatore sia in MLS che in Ligue 1, lo rende un candidato interessante.

Berhalter ha dovuto affrontare un'indagine su accuse di violenza domestica risalenti al 1992 e riguardanti l'attuale moglie Rosalind. L'indagine ha concluso che l'incidente ha avuto luogo e che i Berhalter hanno testimoniato in modo veritiero. La federazione statunitense ha confermato che Berhalter potrebbe essere ancora tra i candidati per riprendere la guida della nazionale e che "nulla è cambiato". Però, recenti notizie suggeriscono che club come il Club America e lo Sparta Rotterdam stiano prendendo in considerazione Berhalter per ingaggiarlo come prossimo manager.

L'USSF intende nominare un capo allenatore entro agosto. Nel periodo intermedio, Callaghan supervisionerà la squadra per le prossime finali della Nations League e per la Gold Cup.

