Pasveer attacca l'ex compagno Onana: "Non è un grande atleta"

L'ex compagno di reparto del nuovo portiere dell'Inter commenta il suo addio all'Ajax: "Ha talento, ma si è impegnato solo per se stesso".

La convivenza di André Onana e Remko Pasveer all'Ajax è durata praticamente solo una stagione, ma non ha certo lasciato il segno, anzi.

I due ex portieri dei Lancieri hanno condiviso lo stesso spogliatoio dalla scorsa estate, ma si sono avvicendati tra i pali sono a febbraio, quando Pasveer per un infortunio ha dovuto cedere il posto allo stesso Onana, out nei mesi precedenti per via delle note vicende legate alla sospensione per il caso doping.

L'addio dell'estremo difensore camerunense all'Ajax non è certo passato inosservato, tranto che Pasveer ha rilasciato a Helden Magazine parole non proprio dolci sul nuovo portiere dell'Inter.

"Ha progettato il suo piano dopo la sua sospensione, non ne ha parlato e molti ne hanno sofferto".

Il portiere olandese ci è poi andato giù duro riferendosi al dato dei goal subiti, aumentato con il ritorno tra i pali di Onana.

"Se non sei interessato solo a te stesso, ma anche alla tua difesa, allora potresti anche evitare che la palla vada in porta. André ha molto talento, ha vissuto una bella esperienza all'Ajax, ma si è principalmente impegnato per se stesso".

Alla base delle critiche una scarsa propensione verso il miglioramento, a detta di Pasveer.

"Posso dire solo ciò che ho visto: non penso sia un atleta di alto livello, ma forse la situazione era diversa prima del caso di doping. Secondo me non è una persona che vuol fare di tutto per migliorare".