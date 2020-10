Pasquale Luiso, il 'Toro di Sora' che rovesciò il Milan

Pasquale Luiso esplode a Sora, dove viene soprannominato 'Toro': da favola la rovesciata al Milan e il goal al Chelsea in Coppa delle Coppe.

I tifosi di e , Pasquale Luiso, lo ricordano bene. Così come - per motivi diametralmente opposti - quelli di Piacenza, Vicenza e Sora, roccheforti della scalata calcistica del 'Toro'.

Luiso - napoletano cresciuto ad Aversa (CE) - inizia da esterno offensivo con l'Afragolese ma la sua carriera si impenna nel , dove l'allenatore Di Pucchio gli cambia ruolo piazzandolo in mezzo all'attacco. E' la mossa vincente.

"Col tuo fisico e la tua grinta potresti diventare un ottimo centravanti".

Luiso segna a grappoli, lotta su ogni pallone e nei duelli aerei è praticamente immarcabile: ecco perchè i tifosi lo soprannominano 'Toro', un toro capace di guidare i ciociari tra i professionisti e alzare l'asticella.

"Se mi crossassero una lavatrice, colpirei di testa lo stesso".

Il viaggio del Luiso calciatore è fatto di tanta gavetta, campi difficili, realtà modeste e una provincia che lo forgia nei piedi e nell'animo: doti umane abbinate alla voglia di crescere e affermarsi, una 'combo' che consente al bomber di ritagliarsi momenti indelebili.

Ad Avellino, patron Sibilia gli promette una Mercedes in caso di 15 goal: Pasquale ne realizza 19, celebrandoli col gesto del volante.

"Quella macchina non è mai arrivata, ma è stato giusto così. Avrei meritato il regalo se i miei goal fossero serviti a salvarci, invece la retrocessione in C1 rovinò tutto. Non sarebbe stato corretto festeggiare le mie prodezze mentre la squadra era costretta a scendere di categoria".

Tra un cambio maglia e l'altro Luiso approda a Piacenza, dove a ritmo di 'Macarena' - celebre esultanza di quell'annata - nel 1996 si regala uno dei picchi più alti: gli emiliani ospitano il Milan al 'Garilli', il Milan di Weah, Baresi e Savicevic, trafitto da una magia del 'Toro' che causa l'esonero di Oscar Tabarez.

Luiso riceve palla dentro l'area lontano e defilato dalla porta, è di spalle e pensa di fare la cosa meno razionale possibile: stop di petto, palleggio e rovesciata. Tecnica e potenza, un mix che fa infilare la sfera alle spalle di Seba Rossi sfidando ogni logica. Delirio.

"A volte anch’io mi domando come sono riuscito a farlo. E’ un gesto istintivo che ho sempre avuto. Di goal così ne ho fatti anche in categorie minori, solo che non c’erano le e quindi non si sono visti. Dopo quella prodezza i miei compagni e Mutti dalla panchina mi urlavano sei un pazzo, sei un pazzo: è stata l’apoteosi". "Negli spogliatoi i miei compagni mi prendevano in giro: e pensare che ci hai sempre detto di essere tifoso del Milan... Io ho risposto: 'certo che lo sono, infatti ho tirato senza guardare perché volevo che il pallone uscisse, invece per disgrazia è entrato...'".

Ad oltre 20 anni di distanza la rovesciata di Luiso al Milan rappresenta un ricordo ancora vivo, così come il goal a Stamford Bridge nel '98: Luiso è al Vicenza e vive una favola europea che lo porta in semifinale di Coppa delle Coppe contro il Chelsea di Zola e di Gianluca Vialli, l'idolo di sempre.

"Un giocatore forte fisicamente, un vero gladiatore dell’area. Ecco, da ragazzino il mio sogno era un titolo così: Luiso come Vialli".

Al 'Menti' il primo round se lo aggiudicano i veneti, a Londra la finale sembra ad un passo quando Luiso - proprio lui - porta avanti la squadra di Guidolin zittendo lo stadio. Con arroganza e personalità, ciò che dai campi in terra della Campania gli ha consentito di arrivare fin lì, nella tana dei Blues, a giocarsi e scrivere la storia.

Finisce 3-1, a qualificarsi è il Chelsea, ma 'Il Toro' lascia il segno su un palcoscenico a 5 stelle (sarebbe doppietta, uno però glielo annullano ingiustamente) e si laurea capocannoniere del torneo. Se non è favola questa.

LE SQUADRE DI PASQUALE LUISO

Afragolese

Ancona

Avellino

Catanzaro

Celano







Piacenza

Priverno





Sora

Teramo



Vicenza

Luiso - ritiratosi nel 2008 a Sora e oggi allenatore - durante il percorso con gli scarpini ai piedi sceglie una strada che a tanti risulterebbe tortuosa: piuttosto che riserva di una big, chiesa al centro del villaggio in una realtà minore. Stima.