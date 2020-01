Partecipa a Love Island: il club lo scopre vedendolo in tv

Finn Tapp, giocatore dell'Oxford, è uno dei concorrenti del reality Love Island: il club lo ha scoperto direttamente in tv tra lo stupore generale.

Solitamente ai reality i calciatori partecipano dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, a carriera ormai finita: non è il caso di Finn Tapp, difensore dell' Oxford City.

Il classe 1999 è uno dei concorrenti di Love Island, ambientato in e molto simile alla versione italiana di Temptation Island: tutto ok, tranne per il fatto che il suo club nulla sapeva di questa partecipazione.

L'Oxford ha espresso il proprio stupore con questo tweet, peraltro augurando buona fortuna a Tapp per il prosieguo di questa avventura televisiva.

The club was not aware Finn Tapp was going on Love Island - this is normal protocol for all contestants. We understand and wish Finn luck on the show. — Oxford City FC (@OxCityFC) January 15, 2020

"Il club non sapeva che Finn Tapp stava andando a Love Island - questo è un protocollo normale per tutti i concorrenti. Comprendiamo e auguriamo buona fortuna a Finn nello show".

Non è la prima volta che un giocatore decide di prendere parte a Love Island: in estate il centrocampista del Poole Town, Marvin Brooks, ha addirittura saltato la preparazione estiva pur di non perdersi questa opportunità.

Dall'Oxford una reazione normale e non oltre le righe insomma, seppur condizionata in parte dall'aver scoperto la scelta di Tapp direttamente in . Magari la prossima volta sarebbe cosa buona e giusta avvisare...