Parma-Sampdoria 3-3: Spettacolo al Tardini, Quagliarella fa 25

Parma e Sampdoria danno spettacolo al Tardini: sei goal e due espulsioni. Quagliarella fa doppietta e sale a 25 in vetta alla classifica marcatori.

Succede di tutto al Tardini tra e , che oltre a scambiarsi le maglie (per celebrare il gemellaggio tra tifoserie) si scambiano anche goal e cartellini.

La partita si sblocca dopo soli due minuti grazie a un'accelerazione di Gervinho che confeziona il vantaggio lampo di Gazzola in proiezione offensiva.

Prima della mezz'ora arriva però l'ennesimo calcio di rigore per la Sampdoria, concesso per l'intervento scomposto col braccio di Dimarco. Dal dischetto Quagliarella non sbaglia e apre la strada alla rimonta firmata da Defrel.

Nel secondo tempo Quagliarella concede il bis sfruttando un clamoroso errore di Kucka, salendo a quota 25 reti in campionato, da solo in vetta alla classifica marcatori. Poco dopo Kucka riscatta però l'errore trasformando il calcio di rigore concesso per un fallo su Siligardi.

Il Parma allora ci crede e trova addirittura il 3-3 con Bastoni, che si fa trovare pronto in area dopo una ribattuta di Sepe. Nel finale arrivano anche le espulsioni di Colley e Kucka, ma il risultato non cambia.

I GOAL

2’ GAZZOLA 1-0 – Azione personale di Gervinho che entra in area dalla sinistra e mette in mezzo un pallone che Gazzola deve solo appoggiare in rete.

28’ QUAGLIARELLA 1-1 – Dimarco tocca col gomito in area di rigore per anticipare Quagliarella. L'arbitro consulta il Var ed assegna il penalty, realizzato dallo stesso Quagliarella.

36' DEFREL 1-2 - Sepe respinge la conclusione ravvicinata di Jankto, ma il pallone finisce sui piedi di Defrel che da pochi metri non ribadisce in rete.

61' QUAGLIARELLA 1-3 - Errore di Kucka sulla trequarti, la palla arriva a Praet che serve Quagliarella in aerea libero di battere Sepe per la terza volta.

67' KUCKA 2-3 - Siligardi appena entrato si procura il calcio di rigore che Kucka trasforma con freddezza, riscattando il precedente errore.

72' BASTONI 3-3 - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Audero fa una grande parata sul colpo di testa di Iacoponi, ma sulla ribattuta il più lesto è Bastoni a ribadire in goal.

IL TABELLINO

PARMA-SAMPDORIA 3-3

Marcatori: 2’ Gazzola (P), 28’ rig. Quagliarella (S), 36' Defrel (S), 61' Quagliarella (S), 67' rig. Kucka (P), 72' Bastoni (P)

PARMA (3-5-2): Sepe 6,5; Bastoni 6,5, Dimarco 5, Bruno Alves 5,5, Iacoponi 6; Scozzarella 5,5 (87' Stulac sv), Gazzola 6,5, Kucka 5,5, Barillà 5,5 (46' Sprocati 6); Gervinho 6,5, Ceravolo 5 (66' Siligardi) 6,5. All. D'Aversa. All.: D'Aversa

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 6, Colley 4,5, Ferrari 5,5, Murru 6 (87' Saponara sv); Praet 6,5, Ekdal 6, Jankto 6,5; Defrel 6,5 (78' Caprari 6); Gabbiadini 5,5 (57' Barreto 5,5), Quagliarella 7. All. Giampaolo

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Barillà (P), Dimarco (P), Kucka (P), Colley (S), Barreto (S)

Espulsi: Kucka (P), Colley (S)