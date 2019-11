Parma-Roma 2-0: Cornelius e Sprocati, si ferma la corsa giallorossa

Dopo tre vittorie consecutive arriva una sconfitta per la Roma di Fonseca, battuta dal Parma di D'Aversa. Palo di Kolarov nella ripresa.

Sulla carta poteva essere una gara esaltante e piena di emozioni, ma è stata tutt'altro. Si è di certo emozionato per il pubblico di casa, meno quello ospite. Il batte la 2-0 grazie al goal di Sprocati e Cornelius: emiliani ottavi, capitolini superati in classifica dai cugini della e dal sorprendente di Maran.

Giusto zero a zero in quel di Parma, nonostante la Roma abbia creato qualche occasione in più, frutto di un possesso palla ragionato e finalizzato ad essere cinica al momento giusto. Attacco però spuntato e un po' stanco, sopratutto visto il match di giocato qualche giorno fa.

Prima frazione con portieri poco impegnati ma attenti a difendere il proprio territorio: da una parte e dall'altra la mira non è perfetta, con Gervinho e Fazio a concludere fuori da buona posizione. A far parlare maggiormente la situazione infortunati, ancora nera per entrambe. Spinazzola out, Gervinho k.o.

Il vero primo brivido della gara arriva solamente al 55'. Brivido di terrore per il Parma, di gioia negata per la Roma: Kolarov colpisce il palo su punizione, Sepe interviene a mo' di Superman su Pastore mantendendo il risultato sullo 0-0. Non per molto.

Il risultato cambia al 68', quando è proprio Sprocati, subentrato a fine primo tempo in luogo dell'infortunato Gervinho, a far esplodere il Tardini: Gagliolo serve al centro il 26enne attaccante che stoppa e col sinistro al volo batte Pau Lopez per il vantaggio del Parma.

Un Parma che trova ulteriore fiducia dopo il goal del vantaggio, impegnando Pau Lopez ad una grande parata su Cornelius, dopo che Kulusevski aveva concluso fuori di poco. La Roma non riesce invece a reagire, escludendo una conclusione improvvisa su Zaniolo in cui Sepe si guadagna un'ottimo voto in pagella.

Nel finale il Parma regge bene e riesce anche a trovare il raddoppio: in extra-time, all'ultimo secondo, Cornelius batte Pau Lopez chiudendo il match e fermando la Roma dopo tre vittorie di fila.

IL TABELLINO

PARMA-ROMA 2-0

MARCATORI: 68' Sprocati, 93' Cornelius

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo (83' Bruno Alves); Kucka, Scozzarella (71' Barillà), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (45' Sprocati)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (27' Santon), Fazio (71' Diawara), Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore (66' Under), Kluivert; Dzeko

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Scozzarella (P), Zaniolo (R), Hernani (P), Kluivert (R), Barillà (P)

Espulsi: -